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15 Mayıs 2018 12:24

Muratpaşa bisikletçileri Merzifon’da

Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Cumartesi Tayfa bisiklet grubunun 19 Mayıs’ta Samsun’da sona erecek 3.

Muratpaşa bisikletçileri Merzifon’da

15 Mayıs 2018 12:24

Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turu Amasya’nın Merzifon ilçesine ulaştı.


Muratpaşa Belediyesi çalışanları Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun’dan oluşan Cumartesi Tayfa bisiklet grubunun Antalya’dan Samsun’a 7 Mayıs’ta başlayan Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turunda 831 kilometre geride kaldı.


Ekip, Atatürk’ün 99 yıl önce bağımsızlık ateşinin yaktığı Samsun’a yaklaşık 110 kilometre kala Amasya’nın Merzifon ilçesinde mola verdi. Merzifon molasında bisikletçiler, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’yı ziyaret etti.


Muratpaşalı bisikletçilerin Başkan Kargı’yı ziyaretine, Merzifon Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Özkaracalar da eşlik etti. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer’in de yer aldığı ziyarette bisikletçiler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın selamını iletti. Bisikletçiler, Merzifon Belediye Başkanı Kargı’yla kısa bir şehir turu da yaptı.




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