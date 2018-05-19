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19 Mayıs 2018 11:30

Muratpaşa bisikletçileri Samsun’da

Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle 7 Mayıs’ta Antalya’dan pedala basan Cumartesi Tayfa bisiklet grubu, Samsun’a ulaştı ve 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına Belediye Başkanı Ümit Uysal adına çelenk sundu.

Muratpaşa bisikletçileri Samsun’da

19 Mayıs 2018 11:30


Muratpaşa Belediyesi çalışanları Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun’dan oluşan Cumartesi Tayfa bisiklet grubunun Antalya’dan Samsun’a 7 Mayıs’ta başlayan 3. Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turu sona erdi.


Bisikletçiler, Antalya’dan Samsun’a 941 kilometre pedal basarken 19 Mayıs’ta ulaştıkları Samsun’da, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına Belediye Başkanı Ümit Uysal adına çelenk sundu.


Bisikletçilerden Onur Kuş, ekip olarak 2016’da 18 Mart’ta Çanakkale’ye, 10 Kasım’da ise Ankara’ya bisiklet turu düzenlendiklerini belirterek, “19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce bağımsızlık ateşini yaktığı kentte olmak bizim için ayrı bir gurur. Diğer turları olduğu gibi bu turu da gerçekleştirmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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