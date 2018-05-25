Muratpaşa Dutlubahçe’de iftar sofrası kurdu

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının coşkusunu her iftarda başka bir mahallede yaşarken dün sofralar Dutlubahçe Mahallesi’nde kuruldu. Mahalledeki iftar için muhtarlık binasının etrafındaki sokaklara masalar kuruldu, bütün bir mahallede Ramazan sevincini birarada yaşadı. İftarda Belediye Başkanı Ümit Uysal’a Mahalle Muhtarı Zeki İmirgi’yle birlikte Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar eşlik etti.

İftarda Başkan Uysal, komşularıyla aynı sıraya girerek iftar yemeğini aldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından “Tutuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Birçoğumuzun bizi buluşturan bu iftar sofralarımızda olan yemekleri yapabilecek gücü var. Ama burada can cana, yan yana olmak, aynı iftar sofrasına oturmak çok değerli” dedi. Bu sayede karşılıklı sevgi ve saygının, kent kültürü ve kent kimliğinin, Muratpaşa’da yaşamaktan onur duyma halinin yükseldiğini kaydeden Başkan Uysal, “Muratpaşa’mız bütün dünyaya örnek olacak hale geliyor” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Mahalle Muhtarı İmirgi, Başkan Uysal’a teşekkür plaketi sundu. İftarda ayrıca Adnan İmirgi’nin teknik sorumluğundaki Antalya Sanayi Spor U12 futbol takımı da sahnede Başkan Uysal’la hatıra fotoğrafı çektirdi.