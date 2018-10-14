Muratpaşa Er meydanında muhteşem başlangıç

Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, muhteşem görüntülere sahne oldu. Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da olan 14 ülke heyeti; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Antalyalı güreşseverleri selamladı.

4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın; Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da olan 14 ülke heyeti ile birlikte yağlı güreş tutkunlarını selamlamasıyla başladı. Konuk ülke heyetleri; Türk ve kendi ülke bayrakları ile tribünleri tek tek selamladı. Güreşseverler; tribünleri, tek tek selamlayan Başkan Uysal'a sevgi gösterilerinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'da güreşlere katılarak minik pehlivan Hüseyin Mert ile güreş yaptı.

Muratpaşa er meydanında; aralarında Salih Dorum, Kürşat Korkmaz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz'ın da olduğu

49'u başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan kol bağladı.