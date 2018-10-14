İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa Er meydanında muhteşem başlangıç

Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 4.

Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, muhteşem görüntülere sahne oldu. Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da olan 14 ülke heyeti; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Antalyalı güreşseverleri selamladı.


4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın; Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da olan 14 ülke heyeti ile birlikte yağlı güreş tutkunlarını selamlamasıyla başladı. Konuk ülke heyetleri; Türk ve kendi ülke bayrakları ile tribünleri tek tek selamladı. Güreşseverler; tribünleri, tek tek selamlayan Başkan Uysal'a sevgi gösterilerinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'da güreşlere katılarak minik pehlivan Hüseyin Mert ile güreş yaptı.


Muratpaşa er meydanında; aralarında Salih Dorum, Kürşat Korkmaz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz'ın da olduğu


49'u başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan kol bağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.