Muratpaşa Eskişehir deplasmanında

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 16 puanla lider konumda bulunan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, pazar günü deplasmanda Eskişehir Şehir Koleji’yle karşılaşacak. Liderle lig sonuncusunun karşılaşması Porsuk Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kütahya bölgesi hakimlerinden Kadir Tuncer ve Can Pekin yönetecek.

Antrenör Birol Ünsal, rakibin ligdeki durumunun maç için bir kıstas olmadığını söyledi. Rakibe saygı duymasının sporun esası olduğunun altını çizen Ünsal, “Eskişehir temsilcisi de sahaya kazanmak için çıkacaktır. Hiç bir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz zor bir karşılaşma olacağını düşünüyoruz ve tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptık” diye konuştu.