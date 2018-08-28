Muratpaşa galibiyetle başladı

İzmir hentbolunun alt yapısından yetişen ve genç yaşta hayatını kaybeden Can Çağnay için İzmir Büyükşehir Belediyespor tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Fuar Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçında sahaya çıkan Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 29-37 yendi. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda oynan karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 geride kapatan Muratpaşa 2’nci yarı ortaya koyduğu oyunla maçtan galip ayrıldı. Paşanın Melekleri’nde kalede Selen Akalın ve yeni transferlerden 18 yaşındaki Eda Nur Kılıç sergilediği oyunla tam not aldı.

Muratpaşa ve İzmir’in yanı sıra Yalıkavak, Polatlı, Milli Piyango, Batman Belediyespor ve Göztepe’nin yer aldığı turnuva 1 Eylül Cumartesi sona erecek.