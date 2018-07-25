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25 Temmuz 2018 10:10

Muratpaşa gençleri askere uğurladı

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nden askere gidecek gençler için düzenlenen yemek ve eğlencede ailelerin ve gençlerin heyecanına ortak oldu.

Muratpaşa gençleri askere uğurladı

25 Temmuz 2018 10:10


Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nden askere gidecek gençlerin düzenlendiği yemek ve eğlencede onları yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, önce gençlerin yemeğine katıldı ardından mahallede düzenlenen eğlencede ailelerin heyecanına ortak oldu.


Asker yemeğine Yeşildere Muhtarı Kemal Genbeş’la birlikte askere gidecek gençlerin nişanlıları, eşleri ve çocukları katıldı. Cephaneci, burada, “Tüm gençlerimizin vatani görevlerini önce ailelerine sonra vatana ve millete en yakışır şekilde yapıp, hayırlı tezkereler dilerim. Kınalı kuzularımızın yolu açık olsun” diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, sosyal yardım çalışmaları kapsamında, oğulları, eşleri askere gittiği için maddi yoksunluk yaşayan ailelere de maddi destek sağlıyor. Muratpaşa Belediyesi, bu kapsamda, 2018’in Ocak-Temmuz döneminde 23 aileye 20 bin 200 TL yardımda bulundu.




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