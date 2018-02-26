Muratpaşa gıda bankası kuruyor

İşbirliği sonucu, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanabilecekleri süper market niteliğinde gıda bankası hizmet verecek.

Muratpaşa Belediyesi, ‘iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımın yüzde 8’i gıda atığı kaynaklıyken insanların 7’de biri yatağa aç gidiyor’ ikileminden hareketle bir sosyal girişim olarak ortaya çıkan ‘FazlaGıda’ hareketinin parçası oldu. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Türe ve Gıda Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Arda Eren tarafından imzalanan protokolle oluşturan gıda bankası aracılığıyla marketlerde son tüketim tarihi yaklaşmış ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşacak.

Süper market gibi

Muratpaşa Belediyesi, imzalanan protokole bağlı olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan aşevinin yan tarafında gıda bankası oluşturdu. Rafları yerleştirilen gıda bankası adeta bir süper marketi andırıyor. Firmalardan alınacak bağışlarla yakın bir zamanda rafları dolacak bankadan ihtiyaç sahipleri, bir marketten alışveriş yapar gibi yararlanacak ancak herhangi bir ücret ödemesi yapmayacak.

Sistem nasıl çalışıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bir parçası olduğu FazlaGıda, işletmelere yönelik kapalı devre bir platform olarak çalışıyor. Platform içinde yer alan firmalar, ellerindeki atıkları içinde bulundukları koşullara göre platforma girerek gıda kazanım hiyerarşisine en uygun şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Gıda bağışı için firmalar satılamayan, son kullanma tarihi gelmemiş ve besin değerleri yerinde olan gıdaları için bağış ilanı oluşturuyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacı ile kurulmuş olan gıda bankaları ve dernekler ise ilana başvurarak ürünleri teslim alabiliyor.

Fazla gıda hareketi nedir

Muratpaşa Belediyesi’nin ve Gıda Kurtarma Derneği’yle imzaladığı protokolle paydaşı olduğu FazlaGıda hareketi, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımın yüzde 8’i gıda atığı kaynaklıyken insanların 7’de biri yatağa aç gidiyor’ ikilemini çözmek üzere bir sosyal girişim olarak kuruldu.

Yaklaşık 2 yıllık bir araştırma sonrası 2017’de ortaya çıkan sosyal girişim fazla gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak üzere yola çıktı. Amacı gıdaların çevre ve topluma en yüksek fayda ile kazandırılması olan FazlaGıda hareketi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na seçilen dünyadan 9 etki odaklı girişimden biri olarak kabul edildi.