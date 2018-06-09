Muratpaşa gıda denetimlerini arttırdı

Denetimlerde her ayrıntı tek tek değerlendirildi.

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalathaneleriyle fırın ve pastaneleri denetledi. İşletmelerin sahip olması gereken ruhsatları kontrolle başlayan denetimlerde çalışanların kıyafetlerinin temizliğine, imalathanelerde bone takılıp takılmadığına kadar her ayrıntı değerlendirildi. İmalathanelerin mutfaklarında hijyen koşulları açısından gerekli incelemelerini yapan ekipler, ürünlerin saklanma koşullarını kontrol etti. Tek amaçlarının Muratpaşa sakinlerinin sakin ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak olduğunu aktaran yetkililer, denetimlerini artarak devam edeceğinin altını çizdi.