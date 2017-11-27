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27 Kasım 2017 11:22

Muratpaşa gösteri merkezi inşaatı devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi’nin, Yeşilbahçe Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 17 milyon 849 bin TL’lik yatırımı ’Çok Amaçlı Gösteri Merkezi’nin inşaatı devam ediyor.

Muratpaşa gösteri merkezi inşaatı devam ediyor

27 Kasım 2017 11:22


Muratpaşa Belediyesi’nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi’yle düzenlediği ulusal yarışmayla projesini belirlediği tiyatro, operanın ve diğer sahne sanatlarının ortak kullanacağı çok amaçlı gösteri sanatları merkezimizin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon 849 bin TL’ye mal olacak projenin gelecek yıl Eylül ayında tamamlanması bekleniyor.


Toplam 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Gösteri Merkezi - Opera ve Tiyatro İşliği, Yeşilbahçe Mahallesi 1450. Sokak ve Çınarlı Caddesi kesişiminde yer alıyor. Merkez, iki ana taşıt ve yaya aksı üzerinde konumlandırılmasıyla aynı zamanda kent mimarisi içinde köprü görevi görüyor.


Projede fuayenin, atölye ve prova salonlarının konumlandırılması kent sakinleri ile salon kullanıcılarını buluşturması projenin en özgün yanı olarak ön plana çıkıyor. Zemin katta 479, balkon ve 1’inci katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da yer alıyor.




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