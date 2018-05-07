Muratpaşa Gösteri Merkezi inşaatı devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin kent kimliğinin gelişimine katkı sağlayacağı gerçeğiyle Edebiyat Günleri, Kaleiçi Oldtown Festivali, Yöreler Renkler gibi önemli organizasyonları hayata geçirirken Yeşilbahçe Mahallesi’nde çok amaçlı gösteri merkezinin inşaatına da devam ediyor.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’yle birlikte düzenlenen Mimari Fikir Proje Yarışması’nda 97 proje arasından birinci seçilen projenin inşaatına 21 Temmuz 2017’de başlandı. Kısa bir süre sonra tamamlanacak çok amaçlı gösteri merkezi, toplam 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip. 658 kişilik seyirci kapasiteli salonların bulunduğu merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terasının da yer alıyor. Mimari özellikleriyle de dikkat çeken merkezde fuayenin, atölye ve prova salonlarını konumu kent sakinleri ile salon kullanıcılarını buluşturması açısından kamusal mekan işlevi görüyor.