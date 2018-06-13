Muratpaşa iftar sofrası Kaleiçi’nde kuruldu

Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi’nde iftar sofrası kurdu. Tuzcular, Barbaros, Kılıçaslan ve Selçuk Mahallelerinin buluştuğu iftar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti bahçesinde gerçekleşti. Belediye Başkanı Ümit Uysal’da mahalle sakinleriyle selamlaştıktan sonra, “Turizmin başkentinde, bize tadilatlı yollar yetmeyeceği için bütün yolları söküp yeniden yapıyoruz. 30 yıl ömürlü. Yüzde 50-60 düzeyine geldik. Bu anlayış dolayısıyla kendi asfalt üretim tesisimizi kurduk. Asfaltımızı kendimiz ürettik. Aksi halde Muratpaşa’nın yüzde 20’sinde bu çalışmayı yapamazdık ya da ‘mış’ gibi yapardık. ’Köklü bir hizmet olsun’ dedik ve 70 milyon liramızı cadde ve sokaklarımızın yenilenmesi için harcadık. Bu parayla 4 tane fiyakalı bina dikerdik ama yollar patır kütür olurdu ve 4 yıl sonra o yollarının yapımı için çocuklarımız borçlanırdı” dedi.

“Çılgınlık olsun diye bütçe yapılmaz”

Kamu yönetimlerinin bütçelerini sürdürülebilir, toplumsal yaşamı tanzim eden işlere ayırması gerektiğini belirten Uysal, “Gösterişe, fiyakalı şeylere olmaz. Çılgınlık olsun diye, millete hava atayım diye bütçe yapılmaz.” Muratpaşa Belediyesi’nin bu tutumu sayesinde 2017 bütçe gerçekleşme oranının yüzde 99.83 olarak gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Çılgın proje, ‘Toplumum hayatını değiştiren, etkili proje’ demekse bizim belediyeciliğimiz budur” dedi.

Konuşmasının ardından muhtarlar hizmetleri, Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Mete Kaçar da destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a plaket ve çiçek takdim etti.