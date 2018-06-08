Muratpaşa iftarlarında mahalleler buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan boyunca mahallerde kurduğu iftar sofrası Çaybaşı ve Demircikara Mahallesi sakinlerini biraraya getirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın il dışında olması nedeniyle katılamadığı iftarda kendisine Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci vekalet etti. Başkan Uysal, mahallelilere video mesajla seslendi.

Çaybaşı Muhtarı Mustafa Önsay ve Demircikara Muhtarı Ayşe Peçen’in de katıldığı iftar programı Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı programla başladı. Ardında hep birlikte edilen dualarla oruçlar açıldı.

Başkan Yardımcısı Cephaneci, “her gün bizim biraz daha komşulaşmamız, birbirimize yaklaşmamız, sevgiyi ve saygıyı arttırmamız lazım. Dünyada ayrışma çok, ayrışmak için bahane de çok. Önemli olan, ulvi olan bütünleşebilmek, birarada olabilmektir. Bu duygulara ısrarla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.