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24 Mayıs 2018 12:45

Muratpaşa işçisine 2 milyon liralık promosyon

Muratpaşa Belediyesi’nin hizmet sözleşmesiyle çalıştırılırken işçi statüsüne geçirilen 2 bin 186 personeli 930’ar lira banka maaş promosyonu aldı.

Muratpaşa işçisine 2 milyon liralık promosyon

24 Mayıs 2018 12:45


Muratpaşa Belediyesi’nde hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışırken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak işçi statüsüne geçen personeli Ramazan ayında banka maaş promosyonlarını aldı.



2 Milyon 32 bin 980 lira


İnsan Kaynakları ve Eğitim, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Spor İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Destek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlükleri’nde görev yapan 2 bin 186 çalışanın ilk defa aldığı banka maaş promosyonu banka hesaplarına dün itibariyle aktarıldı. Bu kapsamda çalışan her personel 930’ar liralık promosyon alırken toplam yatırılan promosyon 2 milyon 32 bin 980 lira oldu.




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