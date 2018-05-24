Muratpaşa işçisine 2 milyon liralık promosyon

Muratpaşa Belediyesi’nde hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışırken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak işçi statüsüne geçen personeli Ramazan ayında banka maaş promosyonlarını aldı.

2 Milyon 32 bin 980 lira

İnsan Kaynakları ve Eğitim, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Spor İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Destek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlükleri’nde görev yapan 2 bin 186 çalışanın ilk defa aldığı banka maaş promosyonu banka hesaplarına dün itibariyle aktarıldı. Bu kapsamda çalışan her personel 930’ar liralık promosyon alırken toplam yatırılan promosyon 2 milyon 32 bin 980 lira oldu.