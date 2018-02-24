Muratpaşa ITB Berlin’e hazır

Muratpaşa Belediyesi, 7 Mart Çarşamba günü başlayacak ve dünyanın en önemli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı için hazırlıklarını tamamladı. Aynı zamanda turizm sektörünün borsası niteliğine sahip fuarın gerçekleştirileceği Messe Berlin’de Muratpaşa Belediyesi, 45 metrekarelik alanda küçük bir Kaleiçi kuracak. Fuara 4’üncü kez katılan Muratpaşa Belediyesi’nin standında, eski Antalya’yı çevreleyen Kaleiçi surlarının anıtsal yapılarından Roma İmparatoru Hadrianus’a ithafen yapılan Üçkapılar, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Yivli Minare ve Kaleiçi Konağı replikaları yer alıyor.

Fuarda Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal’a Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, Kaleiçi’nde faaliyet gösteren turizmciler eşlik edecek.

Muratpaşa Belediyesi, 11 Mart’a kadar devam edecek fuarda ayrıca Kaleiçi haritası, rehberi gibi küçük hediyelikler dağıtacak ve bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin de duyurusunu gerçekleştirecek.