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17 Temmuz 2018 11:30

Muratpaşa, Kaleiçi için Rusya’da

Muratpaşa Belediyesi, 11-14 Ekim’de 3’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali’nin tanıtımı için Ağustos’ta Rusya’da düzenlenecek Türkiye Festivali’nde yer alacak.

Muratpaşa, Kaleiçi için Rusya’da

17 Temmuz 2018 11:30


Muratpaşa Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturduğu Kaleiçi Old Town Festivali’nin 3’üncüsünü 11-14 Ekim tarihlerinde düzenliyor. Bu yıl Rusya’nın onur konuğu ülke olarak katılacağı festivalin yurtdışı tanıtım turu Moskova’yla başlıyor.


Moskova’da, 10-12 Ağustos’ta 2’ncisi düzenlenecek Türkiye Festivali’nde Muratpaşa Belediyesi, hem Kaleiçi Oldtown Festivali’ne Rusları davet edecek hem de Antalya’nın eski kent merkezi Kaleiçi’nin tanıtımını gerçekleştirecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin gerçekleştirileceği Ekim ayının Antalya’ya gelen Rus turist sayısının azalma eğilimine girdiği bir dönem olduğunu belirterek, “Rusya’da gerçekleştireceğimiz Kaleiçi Oldtown Festivali bu açıdan önemsiyoruz” dedi.




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