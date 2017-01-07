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07 Ocak 2017 10:13

Muratpaşa Kaleiçi ile Emitt’te

Muratpaşa Kaleiçi ile Emitt’te

07 Ocak 2017 10:13

Muratpaşa Belediyesi, 26 Ocak’ta başlayacak Dünyanın en büyük 5’inci turizm fuarı ‘Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na Kaleiçi’ni taşıyor. Fuarda 70 metrekarelik standında Muratpaşa, tarihi Kaleiçi evi, Üçkapılar ve Yivli Minare konseptiyle yer alacak.
Muratpaşa Belediyesi, Dünya Kültür Mirası’nın bir parçası haline getirmeye çalıştığı Kaleiçi’nin tanıtımı için 2017 çalışmasına başlıyor. Dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, kentin geleneksel mimarisiyle yöresel mutfağının buluştuğu, mimarinin yeniden yorumlandığı butik otelleri ve füzyon mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi’nin tanıtımı için ilk durak kısa adıyla Emitt, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve

Seyahat Fuarı olacak.
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 21’incisi gerçekleştirilecek fuar, 26 Ocak Perşembe günü başlayacak ve 29 Ocak pazar günü sonra erecek. Muratpaşa Belediyesi, fuarda 70 metrekarelik standında Kaleiçi konseptini tarihi Kaleiçi evi, Üçkapılar ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne giren Yivli Minare Camii’nin en özgün yapısı minaresinin figüratif çalışmalarıyla taşıyacak.

Kaleiçi politikası
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin Antalya’da turizmin 12 aya yayılması ve hali hazırda kitle turizminde yakaladığı başarının çeşitlendirilmesinde en önemli değer olduğuna dikkat çekti. Bu noktada Kaleiçi’ne asla gündelik siyasetin çıkarları doğrultusunda yaklaşmadıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Ama bir Kaleiçi politikamız var. Biz Kaleiçi’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer almasını istiyor ve bunun için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. UNESCO hedefi, bizim kurguladığımız çerçevede değerlerimizi paylaşabilmek, kentlerimizi, bilincimizi dünyayla entegre edebilmek, birlikte yaşam kültürünü inşa edebilmek anlamı taşıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne bu entegreyi sağlayan ve markalaştıran bir güvence olarak bakıyoruz. Bu yıl Yivli Minare Camii, geçici listeye kabul edildi. Bu değerli bir kazanım ve iyi başlangıçtır.”

2017 tanıtım maratonu başlıyor
Muratpaşa Belediyesi’nin henüz Aralık ayında konunu tüm paydaşlarını katılımıyla bir Kaleiçi çalıştayı topladığını, geçmiş yıllarda ITB Berlin, Utrecht gibi dünyanın en önemli turizm fuarlarında Kaleiçi’ni tanıttıklarını kaydeden Başkan Uysal, “2017 tanıtım maratonuna ise İstanbul’da Emitt’le başlıyoruz” dedi.



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