Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa Kaymakamlığı ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği mesleki eğitim kursları ve sanat topluluklarının yılsonu sergisi Üreten Eller, sabah sporuyla sona erdi. Günün erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi’nin parklardan spor salonlarına kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği zumba ve pilates kurslarına katılan kadınlar Kent Meydanı’nda biraraya geldi. Muratpaşa’da kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi Al Yazmalarını da takan kadınlar spor eğitmeni eşliğinde ısınma hareketleriyle spora başladı. Tempo müziğin ritminin artmasıyla yavaş yavaş hızlandı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda sabah sporu 45 dakika sürdü.