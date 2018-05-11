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11 Mayıs 2018 10:51

Muratpaşa Kent Meydanı’nda sabah sporu

Muratpaşa Belediyesi’nin Üreten Eller sergisi, Muratpaşa Kent Meydanı’nda kadınların sabah sporuyla sona erdi.

Muratpaşa Kent Meydanı’nda sabah sporu

11 Mayıs 2018 10:51


Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa Kaymakamlığı ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği mesleki eğitim kursları ve sanat topluluklarının yılsonu sergisi Üreten Eller, sabah sporuyla sona erdi. Günün erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi’nin parklardan spor salonlarına kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği zumba ve pilates kurslarına katılan kadınlar Kent Meydanı’nda biraraya geldi. Muratpaşa’da kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi Al Yazmalarını da takan kadınlar spor eğitmeni eşliğinde ısınma hareketleriyle spora başladı. Tempo müziğin ritminin artmasıyla yavaş yavaş hızlandı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda sabah sporu 45 dakika sürdü.




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