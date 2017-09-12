Muratpaşa kreşlerinde yeni dönem başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin 4’e ulaşan kreşlerinde yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılı için tören Dutlubahçe Mahallesi’nde bulunan kreş ve gündüz bakım evinde düzenlendi. Başkanvekili İbrahim Cephaneci’nin katılımıyla gerçekleştirilen törende çocuklarla birlikte aileleri de yer aldı. Açılışta anne ve babalarının yaşadığı tatlı heyecan dikkatlerden kaçmadı. Çocukları ilk kez okula başlayan ebeveynler törenin her anı cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Açılışta Başkanvekili Cephaneci, “Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar Cumhuriyetimizin geleceği için de ön koşuldur” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için yerel yönetimlerin de sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Cephaneci, “Özellikle eğitim alanında Muratpaşa Belediyemiz üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yerine getirmektedir. Başta okul öncesi eğitim olmak üzere, eğitim tüm aşamalarında Belediyemiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

Cephaneci’nın konuşmasının ardından çocuklar hep bir ağızdan okudukları İstiklal Marşı ve Andımız’la yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. Törende çocukların okuduğu Atatürk şiirleri büyük alkış aldı.

Muratpaşa kreşleri

Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan’da bulunan Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevi’yle birlikte özellikle turizm sektöründe çalışan ailelerin yoğun olarak yaşadığı Dutlubahçe, Ermenek ve Konuksever Mahalleleri’nde sosyal kreşleri bulunuyor. 36-72 ay arası 460 çocuğun eğitime başladığı kreşlerde, şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere, sosyo-ekonomik yetersizlik durumu sosyal inceleme raporu ile tespit edilen ve kayıt kabul komisyonu tarafından onay verilen ailelerin çocuklarına öncelik tanınıyor.