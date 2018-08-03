Muratpaşa kurban satış ve kesim noktalarını belirledi

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Uysal, “Komşularımızın, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurbanlık hayvan satış noktaları olarak, Mehmetçik Mahallesi Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ve Ermenek Mahalle’mizde Aycan-1 Sokak olmak üzere 2 kurbanlık hayvan satış noktası belirledik” diye konuştu.

Her iki noktada ekiplerini gerekli altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Uysal, 10 Ağustos’tan itibaren kurbanlık hayvanların satışına başlanacağını söyledi. Bu noktalarda hayvan satışının yanı sıra kesim alanları oluşturduklarını da kaydeden Başkan Uysal, burada kurbanların ücretsiz, uzman kasaplarca kesileceğini söyledi. Başkan Uysal, “Kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik ortamlarda profesyonel kasaplara kestirmek isteyen vatandaşlar, Turunç Masa’ya bizzat ya da 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattına müracaat ederek sıra numarası alacak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte kurbanlarını kendi kesmek ya da kestirmek isteyenler için de ilçenin 3 ayrı noktasını kesim alanı olarak belirledi. Konuksever Mahallesi 821 ve 781 Sokak kesişiminde bulunan Konuksever kapalı pazarı, Cumhuriyet Mahallesi kapalı çarşamba pazarı ve Bayındır Mahallesi’nde bulunan salı pazarında Kurban Bayramı öncesi özel kesim alanı oluşturulacak.