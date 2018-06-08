Muratpaşa öğretmenlerine sertifika

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahallelerinde bulunan Eğitim ve Bilgi Merkezlerinde, öğretmenlere yönelik Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nca gerçekleştirilen ‘Ergenlik Sürecini Desteklemek için Öğretmen Eğitimi’ programı sona erdi.

Eğitimlere katılan 25 öğretmen Zeytinköy Eğitim ve Bilgi Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene katılan Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Muratpaşa Belediyesi’nin bugün sayıları üçe ulaşan Eğitim ve Bilgi Merkezlerinin eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaldırmak amacıyla atılmış önemli adımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Merkezlerde, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde robotik-kodlama eğitiminden çocukların sosyal gelişimine çok kapsamlı eğitimler verildiğinin altını çizen Cephaneci, “Bu çerçevede, merkezlerde görev alan öğretmenlerimizin de kendi sürekli geliştirmesi, bilgilerini güncellemesi kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nca gerçekleştirilen ‘Ergenlik Sürecini Desteklemek için Öğretmen Eğitimi’ programının da bu bağlamda önemine dikkat çeken Cephaneci, öğretmenlere yönelik eğitimlerini yaklaşık 6 ay devam ettiğini belirtti.