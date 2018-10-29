Muratpaşa Osmangazi'ye fark attı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 7'nci hafta maçında kendi evinde, ilk yarısını mağlup kapadığı Osmangazi Belediyespor karşılaşmasından 35-27 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 7'nci hafta maçında kendi evinde Osmangazi Belediyespor'u ağırladı. Kadir Tuncer ve Sıtkı Can Pekin hakem ikilisinin yönettiği maçta takımın deneyimli antrenörü Birol Ünsal, genç oyunculara forma şansı verdi. Maçta ilk yarı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. Soyunma odasına 16-17 mağlup giden Muratpaşa Belediyespor, 2'nci yarıda oyun kontrolünü ele aldı ve karşılaşmadan 35-27 galip ayrıldı. 19 yaşındaki Ecem Birben 8 sayı kaydederek maçın en golcü oyuncusu olurken Eda Nur Kılıç 6, Cansu Akalın ve Ayşenur Sormaz 5'er sayı üretti.

Muratpaşa, ligde oynadığı 5 maçın ardından 8 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Muratpaşa Belediyespor ligde bu hafta 5'inci hafta erteleme maçında Çarşamba günü Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Muratpaşa'nın kendi evinde oynayacağı maç 17.00'de başlayacak. Muratpaşa, 4 Kasım Pazar günü ise ligin güçlü ekiplerinden Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.