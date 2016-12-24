Muratpaşa parklarını yeniliyor

Muratpaşa Belediyesi, kente kazandırdığı yeni parklarla birlikte 22 bin 900 metrekare genişliğe sahip 11 parkını yeniledi.

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kırcami Kahvasi Bahçesi, Sinan Mahallesi çarşı merkezinde yer alan meydan, Üçgen Mahallesi’nde Atatürk’ün annesinin adını taşıyan Zübeybe Hanım Parkı, Yenigün Mahallesi’nde bulunan Ahmet Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı parkları yenilendi.

Yüksekalan Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi önünde yer alan park da Mevlana Kavşağı çalışması sonrası yenilenirken Muratpaşa Belediyesi’nin kavşağın olduğu bölgede yenilediği park alanı 2 bin 500 metrekareye ulaştı.

Sedir Mahallesi’nde yol ve üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle bozulan 6 bin 100 metrekare genişliğiyle Şehit Diplomatlar Parkı yıl içinde baştan sona yenilenirken 2 bin 200 metrekare genişliğindeki Kızılarık Parkı da yıl içinde revize edildi.

Muratpaşa Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Yivli Minare Camii’nin de bulunduğu ve “Minare altı parkı” bilinen alanda da düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye’nin kent sakinlerini en çok kullandığı parklardan biri olan 5 bin 200 metrekare genişliğe sahip Aydın Kanza Parkı’nda yenileme çalışması ise devam ediyor.