Muratpaşa randevusuz görüşmede 20 hafta

Muratpaşa Belediyesi’nin “Başkan Uysal’la randevusuz görüşme” saatlerinde yılın 20’nci buluşması geride kaldı. Başkan Ümit Uysal, randevusuz görüşme saati için, her hafta olduğu gibi bu hafta da belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa’da mesaisine başladı.

Saat 11.00’e kadar hem fuayede hem de başkanlık katında devam eden randevusuz görüşmede Başkan Uysal, Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen engelli, yaşlı, genç vatandaşlarla biraraya geldi, Muratpaşa’da değişen hayatları konuştu.

Başkan Uysal’ın bu haftaki konukları arasında; hekimlikte 65 yılı dolduran Dr. Dursun Ugan yer aldı. Dr. Ugan, Antalya Tabip Odası’nın Tıp Bayramı’nda kendisine takdim ettiği plaketin mutluluğunu Başkan Uysal’la paylaşmak için günün erken saatlerinde belediyeye geldi. Dr. Ugan, kısa bir bekleyişin ardından görüştüğü Başkan Uysal’la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Uysal’ın bu haftaki konukları arasında yok olmaya yüz tutmuş çivilerin arasından tellerin geçirilmesiyle yapılan filografi sanatçısı Hasan Hüseyin Keleş de yer aldı. Keleş, filografiyle yaptığı Türk Bayrağı’nı yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına Başkan Uysal’a hediye etti.