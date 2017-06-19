Muratpaşa Rus komşularıyla buluştu

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da desteklenen Türkiye Festivali tamamlandı. Rusya’nın başkenti Moskova’nın Krasnaya Presnya Parkı’nda dün sona eren, 3 günlük festival süresince Muratpaşa Belediyesi, Rusça hazırlanmış broşürler, kitapçıklar ve Kaleiçi haritalarıyla bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’ne Rusları davet etti.

Başkan Uysal’ı görmek isterdik

Festivalde Muratpaşa Belediyesi standını ziyaret eden ve Fener Mahallesi’nde evi olduğunu belirten Oleg Kondratieva, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı sordu. Antalya’da olduğu bir dönemde Turunç Masayla iletişim kurduğunu anlatan Kondratieva, “Sonrasında beni arayıp, Çarşamba günü için kendisiyle görüşme için davet ettiler” dedi. Başkan Uysal’la görüşmeye bir arkadaşıyla geldiğini anlatan Kondratieva, “Belediye Başkanı, bizi çok iyi ağırlamıştı. Biz de kendisini Moskova’da görmek isterdik” diye konuştu ve Başkan Uysal’a selamlarını iletti.

Türk Bayrağıyla geldiler

Marina Katakytsev ve arkadaşı Natalia Polyakov üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu Türk Bayrağı ile Muratpaşa Belediyesi standını ziyaret etti. Katakytsev, Antalya’da kendini çok özgür hissettiğini belirterek, Mayıs ayında Antalya’da hem kendi ülkesinin 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı hem de sonrasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı kutladığı söyledi.

Atatürklü Türk bayrağının da o kutlamalarda kendisine hediye edildiğini anlatan Katakytsev, şunları söyledi:

“Moskova’da Türkiye Festivali öğrenince ben de anlamlı bir karşılık vermek istedim ve bana hediye edilen bu bayrakla geldim. Buradaki görevliler Muratpaşa’yı ‘barışın, dayanışmanın ve kardeşliğini kenti’ şeklinde anlattı. Mayıs ayında hissettiğim bu duyguları bir kez de Muratpaşa’da, Kaleiçi’nde yaşamak ve görmek için festival zamanı tekrar Antalya’ya gelmeyi düşünüyorum.”