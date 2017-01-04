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04 Ocak 2017 10:24

Muratpaşa Semt Pazarlarında etiket devrimi

Muratpaşa Semt Pazarlarında etiket devrimi

04 Ocak 2017 10:24

Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde farklı günlerde kurulan 27 semt pazarında etiket düzenlemesine gidiyor.
Muratpaşa Belediyesi, semt pazarlarında gıda etiketlerinin üzerinde yer alacak bilgilerin kapsamını genişletiyor. İlçe genelinde farklı günlerde kurulan 27 semt pazarında etiket düzenlemesine gidildi. Muratpaşa pazarlarında sadece malın adı ve fiyatının yer aldığı, pazarcı esnafın farklı şekillerde yazdığı ürün etiketleri değil Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce sağlanacak tek tip etiketler kullanılacak.
Yeni düzenleme ilk olarak Cumartesi günleri kurulan ve Antalyalıların ‘Sosyete Pazarı’ olarak isimlendirdiği Şirinyalı Pazarı’ndan başlayacak. Etiketlerde birim satış fiyatı, malın adı ve cinsiyle birlikte satılan ürünün hangi yöntemlerle üretildiğine ilişkin bilgilerde yer alacak. Etiketlerde esnaftan malın türünü ‘geleneksel’, ‘iyi tarım’ ve ‘organik tarım’ olarak işaretlemesi istenecek. Bununla birlikte malın üretim yeri de etiketlerde bulunacak.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7 Ocak Cumartesi günü yılın ilk pazarının açılacağı Şirinyalı’da gıda ürünlerinde kullanılmaya başlayacak tek tip fiyat etiketi sayesinde hem doğru bilgiler yer almayan etiketlerin önüne geçmeyi hem de yöresel ürünlerin değerini korumayı hedefledikleri söyledi. Pazarlarda elle hazırlanan etiketlerde özellikle kuruşların ifade edilmesinde bir takım sıkıntıların yaşandığını aktaran Başkan Uysal, “Büyük büyük yazılmış 1 liraların, 2 liraların yanında seçilmesi mümkün olmayan 25 kuruşlar, 50 kuruşlar var. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunun yanında bir de küsuratlı kuruşlar var. Yarım kilosu 9.99 kuruştan kestane satılıyor. Bu ürünün fiyatı 10 TL’dir. Yapacağımız bu düzenlemeyle tüm bunları ortadan kaldıracağız. Bununla birlikte, pazara çıkıyorsunuz her tezgah Finike portakalı, Çığlık narı satıyor. Finike’de, Döşemealtı’nda üretilsin üretilmesin hepsi aynı etiketi taşıyor. Bu Finike portakalı ile diğer yöresel ürünlerin kendine has aroması ve tadının karışmasına, değerinin yok olmasına neden oluyor. Ürün marka değerini kaybediyor.”
Başkan Uysal, yeni düzenlemeyle Muratpaşa semt pazarlarında üretim yerinin belirtilmesini zorunlu hale geleceğini ve böylece yöresel ürünün değerinin korunacağını dile getirdi.



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