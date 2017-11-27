Muratpaşa seriyi bozmadı

Süper ligin namağlup lideri Murapaşa Belediyespor, ligin 10’uncu haftasında Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Muratpaşa, Ligin son sırasında bulunan rakibine karşı genç oyunculardan oluşan bir kadro ile çıktı. Maça, 17 sayı üreten Cansu Akalın ve Döne Gül Bozdoğan ikilisi damgasını vurdu.

Karşılaşmaya Muratpaşa Belediyespor’un aynı zamanda geleceğini oluşturan genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıktıklarını belirten antrenör Birol Ünsal, “Geçmiş karşılaşmalarda fazla süre olmayan oyuncularımıza şans verdik. Onlar da bu galibiyetle her zaman göreve hazır olduklarını gösterdi. Hepsini kutluyorum” diye konuştu.