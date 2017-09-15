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15 Eylül 2017 12:45

Muratpaşa sezonu İstanbul’da açıyor

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Muratpaşa sezonu İstanbul’da açıyor

15 Eylül 2017 12:45


Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ligin ilk hafta maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü karşısına çıkıyor. Karşılaşma Cumartesi saat 17.00’de İstanbul Çamlıca Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Kürşat Kef ve Murat Ateş hakem ikilisi yönetecek.


İlk maç öncesi antrenör Birol Ünsal, “Bu sezon ligde ve kupada tek hedefimiz şampiyonluk” dedi. Geçen sezon sadece tecrübe eksikliği nedeniyle önemli puanlar kaybettiklerini dile getiren Ünsal, “Fakat artık tecrübeli bir takımız. Başarılı genç oyuncularımızın yanına ligin tecrübeleri ve çok başarılı oyuncuları transfer ettik. ‘Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz’ diyebilirim. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.




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