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Muratpaşa Sivil Toplum Merkezi'nde ilk etkinlik

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde ilk etkinlik Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’yle birlikte düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde ilk etkinlik Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte düzenlendi. Derneğin, ‘Az olan, aslında çoktur' sloganıyla gerçekleştirdiği ‘Gönüllü Sadelik' söyleşilerinin Antalya ayağına ilgi yoğundu.


Muratpaşa Belediyesi'nin yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin okulu olma iddiasıyla sendikalardan hemşeri derneklerine sivil toplum örgütlerini biraraya getirdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde ilk etkinlik Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte gerçekleştirildi.


Merkezin konferans salonunda düzenlenen 'Ekolojik Yaşam Buluşmaları'nın Antalya ayağında ayın konusu ‘Az olan, aslında çoktur' sloganıyla ‘Gönüllü Sadelik' oldu. Serdar İskit ve Turgay Özçelik'in katıldığı söyleşide, gönüllü sadeliğin insan ve diğer doğal varlıklara zarar vermeyecek şekilde ihtiyaçların gözden geçirip, satın alma imkanı olduğu halde bilinçli ve gönüllü olarak, gerçek ihtiyaç olmayan ürün ve hizmetlerden vazgeçmek olduğu anlatıldı. İlginin son derece yüksek olduğu söyleşide istek ve ihtiyaç karşılaştırması yapılarak yaşamın her alanında gönüllü sadeliğin nasıl gerçekleştirileceği örneklerle anlatıldı.

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