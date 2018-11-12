Muratpaşa son saniyede kazandı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'de haftanın maçında Üsküdar Belediyespor'u 27-26 yendi. Karşılaşmada galibiyeti getiren golü son saniyede Yağmur Toprak buldu.

Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'de bu hafta kendi evinde Üsküdar Belediyespor'u konuk etti. Zirve yarışında iddiasının sürdürmek için kritik öneme sahip maça ‘mutlak galibiyet' parolasıyla çıkan Muratpaşa Belediyesi, karşılaşmada ilk yarıyı 13 - 14 geride kapadı. İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisinin yönettiği maçta Muratpaşa, 42'nci dakikada 19-18 öne geçmeyi başarsa da dakikalar 45'i gösterdiğinde 2 sayı geriye düştü. Son dakikada karşılaşmayı 26-26 beraberliğe kadar taşıyan Muratpaşa Belediyespor, aynı dakika içinde alanın molanın ardından son atağını Yağmur Toprak'la gole çevirerek maçtan 27-26 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da karşılaşmanın son dakikalarını ayakta izledi.