Muratpaşa sünnet şöleni 14 Eylül’de

Muratpaşa Belediyesi’nin Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği’yle 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlendiği geleneksel Sünnet Şöleni, 14 Eylül’de Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda yapılacak. Maddi imkânları kısıtlı ailelerin 5-12 yaş aralığındaki çocukları için düzenlenecek şölende 362 aile, çocuklarına eksiksiz bir sünnet düğünün yapmanın mutluluğunu yaşayacak.

5-12 yaş aralığındaki çocukların sünneti, Muratpaşa Belediyesi’nin anlaştığı özel bir hastanede yapılmaya başlandı. Aileler, başvuruda aldıkları kayıt numarası ile hastaneye, verilen randevu tarihinde giderek, çocuklarının sünnetlerini yaptırmaya devam ediyor.