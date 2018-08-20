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20 Ağustos 2018 11:11

Muratpaşa sünnet şöleni 14 Eylül’de

Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenlendiği geleneksel sünnet şenliğinde, bu yıl 362 aile çocuklarını sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşayacak.

Muratpaşa sünnet şöleni 14 Eylül’de

20 Ağustos 2018 11:11


Muratpaşa Belediyesi’nin Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği’yle 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlendiği geleneksel Sünnet Şöleni, 14 Eylül’de Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda yapılacak. Maddi imkânları kısıtlı ailelerin 5-12 yaş aralığındaki çocukları için düzenlenecek şölende 362 aile, çocuklarına eksiksiz bir sünnet düğünün yapmanın mutluluğunu yaşayacak.


5-12 yaş aralığındaki çocukların sünneti, Muratpaşa Belediyesi’nin anlaştığı özel bir hastanede yapılmaya başlandı. Aileler, başvuruda aldıkları kayıt numarası ile hastaneye, verilen randevu tarihinde giderek, çocuklarının sünnetlerini yaptırmaya devam ediyor.




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