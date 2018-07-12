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12 Temmuz 2018 10:40

Muratpaşa Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.

Muratpaşa Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı

12 Temmuz 2018 10:40

5-12 yaş arası çocukların kabul edileceği kayıtlar 27 Temmuz Cuma sona erecek.


Muratpaşa Belediyesi’nin Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği’yle 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlendiği geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. 27 Temmuz Cuma sona erecek kayıtlar için Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ön başvuru yapılabiliyor. Ön başvuruda bulunan aileler, kesin kayıt için Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ikametgah, kimlik fotokopileri ve kayıt formunu teslim etmesi gerekiyor.


Kayıtların tamamlanmasının ardından çocuklar, sağlık kurumlarında uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek. 14 Eylül’de ise Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda sünnet şöleni düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi, şölene katılacak tüm çocukların sünnet kıyafetlerini hediye edecek. Şenlikte ayrıca çocukları sürpriz hediyeler de bekliyor.




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