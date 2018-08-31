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31 Ağustos 2018 12:09

Muratpaşa Süper Kupa için sahada

Muratpaşa Belediyespor, sezonun ilk kupası için İzmir’de sahaya çıkıyor.

Muratpaşa Süper Kupa için sahada

31 Ağustos 2018 12:09

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Celal Etik Spor Salonu’nda oynanacak Süper Kupa maçında Polatlı Belediyespor’la karşılaşacak.


Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor ve Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Polatlı Belediyespor yarın Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. İzmir’de Celal Atik Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Murat Çelik ve Cengiz Ömer yönetecek.


Zorlu maç öncesi antrenör Birol Ünsal, Süper Kupa’yı yeniden Antalya’ya getirmek istediklerini söyledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve son olarak İzmir’de düzenlenen ve takımın 2’nci bitirdiği Cağ Çağnay Fuar Turnuvası’nda eksiklikleri görme şansına sahip olduklarını belirten Ünsal, “İyi bir maç olacağını söyleyebilirim ancak tek hedefimiz var. O da kupayla Antalya’ya dönmek” dedi.




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