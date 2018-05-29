Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 13:45

Muratpaşa üretiyor Türkiye’ye yayılıyor

Muratpaşa Belediyesi, kendi üretimi çöp konteynerlerini Türkiye’ye satıyor.

Muratpaşa üretiyor Türkiye’ye yayılıyor

29 Mayıs 2018 13:45

Nevşehir’in Avanos Belediyesi, 57 bin 750 TL’lik ilk alımın ardından 27 bin 500 TL’lik ikinci bir alım daha yaptı.


Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde ürettiği ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nca faydalı model patentine verilen yeraltı çöp konteyner sisteminin belediyelere satışına devam ediyor.


Daha önce Gazipaşa Belediyesi’ne 79 bin TL, Korkuteli Belediyesi’ne 6 bin, Konya’nın Çumra Belediyesi’ne 7 bin TL’lik satış gerçekleştirilen Muratpaşa Belediyesi Avanos Belediyesi’ne 57 bin 750’lik ilk satışın ardından ikinci siparişini de gönderdi. Avanos Belediyesi’nin 27 bin 500 TL’lik ikinci alımı tır’lara yüklenerek yola çıktı.


Muratpaşa Belediyesi, satışların yanı sıra 19 bin 850 TL tutarındaki yeraltı ve yer üstü konteyneri e kardeş kent Girne’ye hediye ederken bu hafta içinde Isparta’nın Aksu Belediyesi’ne de Kardeş Kent protokolü çerçevesinde 20 konteyner hediye edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç