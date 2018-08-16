Muratpaşa vezneleri arife günü de açık

Muratpaşa Belediyesi son ödeme tarihi 27 Ağustos olarak uzatılan vergi affı için veznelerini Arefe günü de açık tutma kararı aldı. Kurban Bayramı Arefe günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü, Muratpaşa Belediyesi hizmet binasında bulunan Merkez Vezne ve Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan Ali Çetinkaya Semt Vezneleri, işlemler için açık olacak. Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, belediye hizmet binasındaki merkez vezne ve Ali Çetinkaya Semt Veznesi’nde sabah saat 08.30’dan 13.00’a kadar işlemlerini yaptırabilecek.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri, işgaliye ile idari para cezalarını kapsayan yapılandırmalarda peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında siliniyor. Borcunu taksitle ödemek isteyenler için 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği bulunuyor. Vergi affı için son başvuru tarihi ise 27 Ağustos Pazartesi 2018.