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23 Mayıs 2018 10:59

Muratpaşa vezneleri hafta sonu açık

Muratpaşa Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin 1’inci taksit ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için bu hafta sonu merkez vezne ve 7 semt veznesinde hizmet vermeye devam edecek.

Muratpaşa vezneleri hafta sonu açık

23 Mayıs 2018 10:59


Muratpaşa Belediyesi, 31 Mayıs Perşembe günü sona erecek Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin 1’inci taksit ödemelerinde mükelleflerin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için önlemlerini aldı. Bu çerçevede hizmet binasında bulunan merkez vezne ile Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya, Konuksever ve Tapu Kadastro Müdürlüğü binasındaki vezneleri 26 Mayıs cumartesi ve 27 Mayıs pazar günleri de hizmet verecek. Vezneler, 08.30 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca belirtilen vezneler, hafta içi, Pazartesi’den Perşembe’ye saat 19.00’a kadar açık kalacak.




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