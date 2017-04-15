Muratpaşa Yaşlıevi’nde masallar heybeden çıkıyor

Yaşlı Evi’nin bahçesinde, masal ağacının altında her pazartesi saat 14.00’de gönüllü eğitmen Duygu Kıvırcık, heybesinden çıkardığı masalları deneyimli kent sakinlerine anlatacak.

Muratpaşa Belediyesi, cep telefonlarının, tablet bilgisayarların, sosyal paylaşım ağlarının 7’den 70’e herkesi sarmaladığı bir dönemde tozlu raflardan masalları yeniden indirdi. Her pazartesi saat 14.00’de Yaşlı Evi’nin, üyelerinin verdiği isimle Gönül Bahçesi’nin bahçesinde masal ağacının altında gönüllü eğitmen Duygu Kıvırcık, “Bir varmış bir yokmuş” diyerek heybesinden çıkaracağı masalları, deneyimli kent sakinlerine anlatacak.

Yaşlı Evi’nin üyeleri ise, hatırladıkları ya da öğrendikleri masalları, Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın sosyo-kültürel ve maddi imkanları en kısıtlı iki bölgesi Zeytinköy ve Ermenek’te bulunan Bilim Eğitim Merkezi’nin çocuklarına anlatacak. Eğitim ve Bilim Merkezlerinden çocuklar haftanın farklı günlerinde Antalya’nın en güzel manzarasına sahip Yaşlı Evi’ne gelecek ve büyüklerinin o hafta dinlediği masalı onlardan dinleyecek.