Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 11:44

Muratpaşa yaz spor okulları başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta açtığı yaz dönemi spor okulları başladı.

Muratpaşa yaz spor okulları başladı

25 Haziran 2018 11:44


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik hayatını parçası haline getirmesi üzerine kurulu ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonlarından yaz dönemi spor okulları programı başladı.


Farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta açılan program 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Atatürk ve Bayındır parklarında uygulanıyor. Kurs programları, 4’den 18 yaş grubuna yönelik futbol, futsal, tenis, basketbol, karate, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, taekwondo, güreş, badminton, squash, zumba, hokey, kickboks branşlarında düzenleniyor. Yetişkinler için yaz döneminde squash, badminton, fitness, halk oyunları, pilates-step, zumba, yoga ve bisiklet branşlarında kurslar açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç