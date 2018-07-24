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24 Temmuz 2018 10:16

Muratpaşa yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Muratpaşa yeni sezon hazırlıklarına başladı

24 Temmuz 2018 10:16


Türkiye’yi bu sezon hentbolun zirvesi Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlarına başladı. Muratpaşa, ilk antrenmanı Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda yaptı.


Antrenman öncesi antrenör Birol Ünsal, oyuncularını geçen yıl gelen şampiyonluk dolayısıyla tekrar kutladı. Ünsal, “Geçen sezon hepinizin emeği var. Hepinizin teri var. Türkiye’nin en iyi takımı olarak Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hak eden bir takımın başında devam etmek benim için büyük bir keyif. Herkese geçen sezondaki başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki sporda dün yok. Her zaman yarın var. Muratpaşa Belediyespor’un 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen tesisleriyle, alt yapısıyla, yaptığı derecelerle ülke hentboluna mührünü vurdu. Buna devam etmeye çalışacağız” dedi.




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