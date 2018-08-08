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08 Ağustos 2018 17:44

Muratpaşa’da 08.08’ de 40 nikah

Antalya’da Nikah tarihlerini unutulmaz bir tarihte yapmak isteyen 40 çift 08.

Muratpaşa’da 08.08’ de 40 nikah

08 Ağustos 2018 17:44

08.2018’de, Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda kıyılan nikahlarıyla dünya evine girdi


Evlilikleri için özel bir gün seçen 40 çift; 08.08.2018’de, nikah masasına oturmak için Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvurdu. Çiftlerin nikahları; Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu Nikah Salonu’nda kıyıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da; belediye personeli olan İsmail Ulaş Demirtaş ve Hülya Akcan’ın nikahını kıydı. Başkan Uysal çifte mutluluklar diledi. Muratpaşa Belediyesi’nde nikahlarını kıydıran 40 çifte, Türk bayrağı, Nutuk ve kahve fincanı takımı hediye edildi.




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