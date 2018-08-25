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25 Ağustos 2018 15:48

Muratpaşa’da 10 bin 219 kişi spora adım attı

Muratpaşa Belediyesi, 2018 yılı spor okullarında, çocuk, genç ve yetişkin 10 bin 219 kişiye spor eğitimi verdi.

Muratpaşa’da 10 bin 219 kişi spora adım attı

25 Ağustos 2018 15:48


Muratpaşa Belediyesi, 2018 yılında gerçekleştirdiği iki dönemlik spor okullarında,10 bin 219 kişiye spor eğitim verdi. Spor okulları, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere yılda üç dönem halinde düzenleniyor. Spor okullarında, çocuk ve gençler 18 branşta, yetişkinler ise 12 branşta, uzman antrenörler gözetiminde spor eğitim alıyor. 2018 yılı ilkbahar ve yaz dönemi spor okullarında; toplam 10 bin 219 çocuk genç ve yetişkin spor eğitimi aldı.


Yaz dönemi spor okulunda, 4 bin 692 çocuk ve genç, futbol, futsal, tenis, basketbol, karate, hentbol, voleybol, cimnastik, bale, taekwondo, güreş, badminton, squash, zumba, hokey, kickboks, sutopu, yüzme, bin 4 yetişkin ise; tenis, pilates, su cimnastiği, yüzme, yoga, squash, badminton, halkoyunları, bisiklet, fitness, zumba ve futsal branşlarında spora adım attı.




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