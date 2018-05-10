Muratpaşa’da 15 bin el emeği görücüye çıktı

Komşulaştırmaktır. Kardeşleştirmektir. Hiç bir amaç insanları ayrıştırmaya değmez” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa Kaymakamlığı ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği mesleki eğitim kursları ve sanat topluluklarının yılsonu sergisi Üreten Eller’in resmi açılışı Muratpaşa Kent Meydanı’nda yapıldı. Sergide yaklaşık 15 bin el emeği ürünle birlikte sanatsal çalışma Antalyalıların beğenisine sunuldu.

Eşi Ümran Uysal’la birlikte açılışa katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuşmasında kamu yönetiminin görevlerinden birinin de insanları kardeşleştirmek, komşulaştırmak ve birbirine yaklaştırmak olduğunu söyledi. “Hiç bir amaç insanları ayrıştırmaya değmez” diyen Başkan Uysal, “Ayrıştıran ayrıştırana gidiyor. Çok üzücü. Bizim görevimiz o değil. Bizim görevimiz insanlarımızı birleştirmek. Bütün özel günleri, insanlık için değerli olan her günü hep beraber kutluyor, yaşıyoruz. Giderek daha komşulaşıyor, kardeşleşiyoruz. Biz, ‘Biz kim olursan gel’ diyen Mevlana’nın, biz ‘Sevelim sevilelim. Bu dünyaya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre’nin, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Baktaş Veli’nin ülkesinde yaşıyoruz. Bizler, ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyen, ‘Sadece millet için çalışınız’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesinde yaşıyoruz ve hep böyle yürüyeceğiz.”

Türk halk ve sanat müziği konserleri, klarnet, yan flüt dinletileri ve dans gösterileriyle renklenen açılışta Başkan Uysal, kurslara üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları da gezdi.