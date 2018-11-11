Muratpaşa'da 25 bin 88 turunç fidanı üretildi

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlığında 4 yılda 25 bin 88 turunç fidanı üretildi. Üretilen fidanların 5 bin 407'si Muratpaşa'nın yenilenen cadde ve sokaklarına dikildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın turunç ağaçlarından yayılan ve Antalya sokaklarını saran kentin eski kokusunun geri kazandırmak için 4 yıl önce başladığı çalışmalar bugün kent merkezinde 5 binin üzerinde ağaçtan oluşan bir turunç fidanlığı ortaya çıkardı.

Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlıkta başlayan üretim çalışmaları bölgenin en iyi turunç tohumlarının aranmasıyla başladı. Antalya bölgesinde yapılan tarama sonucunda en sağlıklı turunç meyvelerinden elde edilen tohumlar, fidan haline getirildi. 4 yılda 25 bin 88 turunç fidanı üretilirken 5 bin 407'si Muratpaşa'nın yenilenen cadde ve sokaklarına dikildi. 5 bin 105 fidan da ücretsiz olarak Muratpaşa sakinlerine dağıtıldı.