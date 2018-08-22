Muratpaşa’da 3 bin 703 konteyner yeraltında

Muratpaşa’da toplam bin 30 noktada bin 123 adet 2’li, 3’lü ve 4’lü asansörlü yeraltı çöp konteyneri sistemi hizmet veriyor

Muratpaşa Belediyesi, adeta bir buzdağını andıran yeraltı asansörlü çöp konteynerlerinin montajına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kendi atölyelerinde ürettiği ve aynı zamanda patentine sahip olduğu konteynerlerin sonuncusu Yenigöl Mahallesi’nde yerleştirildi. Son yapılan montaj işlemiyle birlikte Muratpaşa’da yeraltına alınan konteyner sayısı 3 bin 703’e, ilçe genelinde yeraltı konteyner çalışması yapılan nokta sayısı bin 30’a yükseldi.

2018 yılının ilk 7 ayında 144 noktada yapılan çalışma ile 149 asansörlü yeraltı çöp konteyneri sisteminin montajı yapıldı. 149 sistemle toplam 454 çöp konteyneri yeraltına alındı.

Asansörlü yeraltı çöp konteyneri sistemi; saatli toplama nedeniyle konteyner bulunmayan Selçuk, Barbaros, Tuzcular, Kılıçaslan, fiziki şartların uygun olmaması nedeniyle Haşimişcan ve Yeşilova ve Tarım Mahalleleri gibi imarsız alanlar dışında tüm mahallelerde kuruluyor.