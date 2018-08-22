Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 10:58

Muratpaşa’da 3 bin 703 konteyner yeraltında

Muratpaşa Belediyesi, Yenigöl Mahallesi’nde 3 bin 703’üncü çöp konteynerini yer altına aldı.

Muratpaşa’da 3 bin 703 konteyner yeraltında

22 Ağustos 2018 10:58

Muratpaşa’da toplam bin 30 noktada bin 123 adet 2’li, 3’lü ve 4’lü asansörlü yeraltı çöp konteyneri sistemi hizmet veriyor


Muratpaşa Belediyesi, adeta bir buzdağını andıran yeraltı asansörlü çöp konteynerlerinin montajına devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kendi atölyelerinde ürettiği ve aynı zamanda patentine sahip olduğu konteynerlerin sonuncusu Yenigöl Mahallesi’nde yerleştirildi. Son yapılan montaj işlemiyle birlikte Muratpaşa’da yeraltına alınan konteyner sayısı 3 bin 703’e, ilçe genelinde yeraltı konteyner çalışması yapılan nokta sayısı bin 30’a yükseldi.


2018 yılının ilk 7 ayında 144 noktada yapılan çalışma ile 149 asansörlü yeraltı çöp konteyneri sisteminin montajı yapıldı. 149 sistemle toplam 454 çöp konteyneri yeraltına alındı.


Asansörlü yeraltı çöp konteyneri sistemi; saatli toplama nedeniyle konteyner bulunmayan Selçuk, Barbaros, Tuzcular, Kılıçaslan, fiziki şartların uygun olmaması nedeniyle Haşimişcan ve Yeşilova ve Tarım Mahalleleri gibi imarsız alanlar dışında tüm mahallelerde kuruluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç