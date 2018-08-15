Muratpaşa’da 30 Ağustos coşkusu yaşanacak

Yıldönümünü, Cumhuriyet Bayramı’nda Göksel konseri ile kutlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 96. Yıldönümünde de kutlama programı düzenleyecek. Muratpaşa Belediyesi, Zafer Bayramı’nın coşkusunu, 30 Ağustos Perşembe günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceği Göksel konseri ile yaşayacak. Göksel konseri saat 20.00’de başlayacak. Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programını Cumhuriyet için Antalya Elele Platformu birlikte gerçekleştirecek.

30 Ağustos’un, tıpkı 30 Ağustos 1922’de olduğu gibi bir ve beraber olma idealini ortaya konduğu gün olması gerektiğini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm Antalyalıları, Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti. Uysal, Milli bayramlarda, Antalya’nın tüm Türkiye’nin gıpta ile izlediği kutlamalara evsahipliği yaptığını belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak için, her milli bayramımızda olduğu gibi yine özel bir program düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bağımsızlığımızın temeli olan 30 Ağustos’u hep birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayalım” dedi.