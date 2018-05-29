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29 Mayıs 2018 11:19

Muratpaşa’da 4 mahalle iftarda buluştu

Muratpaşa Belediyesi 4 mahalleyi iftar sofrasında buluşturdu.

Muratpaşa’da 4 mahalle iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 11:19


Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da ilçe sakinlerini aynı iftar sofrası etrafında buluşturmaya devam ediyor. Zerdalilik, Sinan, Gençlik ve Haşimişcan Mahalleleri için Başöğretmen Atatürk Ortaokulu’nun yan tarafında düzenlenen iftar programına mahalle sakininin ilgisi yoğun oldu. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte alanda 5 ayrı noktadan iftar yemeklerinin dağıtımı gerçekleştirilirken Belediye Başkanı Ümit Uysal vatandaşlarla birlikte sıraya girdi. Sırada mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Uysal, hep birlikte edilen duaların ardından 4 mahallenin buluştuğu iftarda orucunu açtı.


Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, kamu yönetiminin temel görevinin iyi hizmet etmek olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Kamu yönetiminin görevi, kimseyi sahipsiz bırakmamak ve bütün etkinlik gösterdiği alandaki insanları birbirine yaklaştırmak, sevgiyi saygıyı arttırmaktır. Siyasi yollardan görev verilen insanların toplumu kutuplaştırması siyasetin en çirkin hallerinden bir tanesidir. Şükürler olsun ki, Muratpaşa’mızda bunun tam tersini, sizlerin desteğiyle ortaya koyuyoruz.”


Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından 4 mahalle muhtarı çalışmalarından dolayı Başkan Uysal’a bir teşekkür çiçeği takdim etti.




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