Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 10:14

Muratpaşa’da 4 yeni park

Muratpaşa Belediyesi, Güvenlik, Yıldız, Meydankavağı ve Fener Mahalleleri’nde yeni park çalışmalarına başladı.

Muratpaşa’da 4 yeni park

13 Eylül 2017 10:14


Muratpaşa Belediyesi, falezlerde 60 dönümlük Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parklarının tamamlanması, Aydın Kanza Parkı’nın revizyonun ardından 4 farklı mahallede yeni park çalışmasına başladı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahalle aralarında mezbelelik halde bulunan ve yaklaşık 3 dönümü kaplayan 4 aynı noktada sınır belirlemesi ve alan düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor. Muratpaşa’nın yeni parkları Güvenlik Mahallesi’nde 280 - 279 Sokak kesişiminde, Yıldız Mahallesi 237 Sokak üzerinde, Meydankavağı Mahallesi 1574 Sokak’ta ve Fener Mahallesi 1940 Sokak’ta yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç