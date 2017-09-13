Muratpaşa’da 4 yeni park

Muratpaşa Belediyesi, falezlerde 60 dönümlük Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parklarının tamamlanması, Aydın Kanza Parkı’nın revizyonun ardından 4 farklı mahallede yeni park çalışmasına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahalle aralarında mezbelelik halde bulunan ve yaklaşık 3 dönümü kaplayan 4 aynı noktada sınır belirlemesi ve alan düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor. Muratpaşa’nın yeni parkları Güvenlik Mahallesi’nde 280 - 279 Sokak kesişiminde, Yıldız Mahallesi 237 Sokak üzerinde, Meydankavağı Mahallesi 1574 Sokak’ta ve Fener Mahallesi 1940 Sokak’ta yer alıyor.