Muratpaşa’da 429 bin ton asfalt üretildi

Muratpaşa Belediyesi, cadde ve sokak yenileme çalışmalarında kullandığı asfaltı kendisi üretiyor. 2 yıl önce hizmete açılan asfalt plentinde bugüne kadar 429 bin ton asfalt üretilirken, özel sektöre 4 bin 500 ton satışı gerçekleştirildi. Deneme üretiminin ardından 19 Mart 2016’da hizmete açılan Muratpaşa Belediyesi asfalt üretim tesisi, 2 yılda 429 bin ton asfalt üretti. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesiste, yüksek üretim kalitesini korumak ve takip etmek için laboratuvar da kuruldu.

Asfalt Üretim Tesisi’ni altyapı çalışmaları tamamlanan tüm mahallelerin yollarını yenileme hedefleri doğrultusunda kurdukların söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Tesisimizin üretime geçmesinin ardından asfaltlama çalışmalarımız, hız ve standarta kavuştu. Ürettiğimiz asfalt, kazı gibi dış müdahaleye maruz kalmadığı sürece 40 yıl dayanma ömrüne sahip. Ayrıca; özel sektöre 4500 ton asfalt satışı gerçekleştirdik” diye konuştu.