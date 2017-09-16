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16 Eylül 2017 10:04

Muratpaşa’da 4’üncü kurs merkezi açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte kurs merkezlerinin sayısını 4’e çıkarıyor.

Muratpaşa’da 4’üncü kurs merkezi açılıyor

16 Eylül 2017 10:04

Soğuksu Mahallesi’nde 6 derslik kurs merkezinin inşaatı sürerken Memurevleri Mahallesi’nde 300 öğrencinin yararlanacağı merkezde kayıtlar 18 Eylül Pazartesi başlıyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl, 2 öğrencisini fen liselerine gönderdiği kurs merkezlerinin sayısı 4’e yükseliyor. Zeytinköy ve Ermenek’te açılan kurs merkezlerinin ardından Soğuksu ve Memurevleri Mahalleleri’nde 2 yeni merkez, yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete girecek.


Soğuksu Mahallesi’nde 6 derslikli kurs merkezinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı planlanırken Memurevleri Mahallesi 213 Sokak’ta kurs merkezi hazırlıkları tamamladı. Pazartesi kayıtların başlayacağı merkezde dersler ise 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 8 derslik ve 300 öğrenci kapasitesine sahip merkezde zengin bir kütüphane de bulunuyor.


İlköğretim öğrencilerine yönelik tamamen ücretsiz olan merkezden engelli öğrencilerin de yararlanabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da yapıldı. Memurevleri Kurs Merkezi’nde sadece dersleri destekleyici programlar değil çocuklarının sosyo-kültürel gelişimine yönelik de programlar uygulanacak.




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