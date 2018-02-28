Muratpaşa’da 541 kedi ve köpek sahiplendirildi

Merkezde, sahiplendirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma ve muayene işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla, 2017 yılında 299 köpek ve 242 kedi yeni bir yuvaya kavuştu. Sahiplendirilen hayvanların kimliklerini çıkartılmasından aşılarına, kısırlaştırma ve rutin muayeneleri merkez veterinerleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Merkezde sahiplendirme çalışmalarıyla birlikte 2017’de, bin 391 kedi, 603 köpek kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

Bu çalışmalarla birlikte Yeşilbahçe, Kırcamii, Fener, Yeşilbahçe, Güzeloba, Altındağ ve Memurevleri Mahalleleri’nde bulunan parklarla birlikte belediyeye ait spor alanlarına köpek dışkı ünitesi yerleştirildi. Ayrıca 65 aynı noktada Muratpaşa Belediyesi’nin mama ve su kapları bulunurken 29 noktaya da kedi evi konuldu.